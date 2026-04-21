キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、第60回「キヤノンフォトコンテスト」を開催する。募集期間は5月7日（木）から8月31日（月）まで。 1953年に開始したアマチュア写真愛好家向けのフォトコンテスト。「自由部門」「自然部門」「動体部門」「人物部門」「アンダー30部門」と、第55回（2021年）に新設された「WEB部門」の計6部門を用意する。 応募作品は第一線で活躍する写真家が審査。各部門でゴ}