Prime Videoの人気ヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」最終シーズンが配信中だ。2019年のシーズン1から早7年。いよいよヴォート社とザ・ボーイズの戦いが最終局面を迎える。 このシリーズは今やスーパーヒーロー作品を代表する一つとなり、マーベルやDC作品と並んで語られる人気作となった。シリーズ最終話は2026年5月20日に配信予定だ。 こ