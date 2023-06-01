[4.20 ACLE準決勝](ジッダ)※25:15開始主審:イルギス・タンタシェフ副審:アンドレイ・ツァペンコ、タレブ・アルマッリ<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 1 前川黛也DF 3 マテウス・トゥーレルDF 4 山川哲史DF 24 酒井高徳DF 41 永戸勝也MF 5 郷家友太MF 7 井手口陽介MF 19 満田誠FW 10 大迫勇也FW 11 武藤嘉紀FW 13 佐々木大樹控えGK 71 権田修一DF 16 カエターノDF 2 飯野七聖DF 23 広瀬陸斗DF 43 山田海斗DF 80 ンドカ