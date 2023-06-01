[4.20 ACLE準決勝](ジッダ)

※25:15開始

主審:イルギス・タンタシェフ

副審:アンドレイ・ツァペンコ、タレブ・アルマッリ

<出場メンバー>

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 24 酒井高徳

DF 41 永戸勝也

MF 5 郷家友太

MF 7 井手口陽介

MF 19 満田誠

FW 10 大迫勇也

FW 11 武藤嘉紀

FW 13 佐々木大樹

控え

GK 71 権田修一

DF 16 カエターノ

DF 2 飯野七聖

DF 23 広瀬陸斗

DF 43 山田海斗

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 25 鍬先祐弥

MF 44 日高光揮

MF 52 濱崎健斗

MF 88 乾貴士

FW 26 ジェアン・パトリッキ

FW 29 小松蓮

監督

ミヒャエル・スキッベ

[アルアハリ・サウジ]

先発

GK 16 エドゥアール・メンディ

DF 2 ザカリア・ハウサウィ

DF 3 ロジェール・イバニェス

DF 6 アタンガナ・エドア

DF 28 メリフ・デミラル

DF 46 ライアン・ハメド

MF 79 フランク・ケシエ

FW 7 リヤド・マフレズ

FW 10 エンツォ・ミロー

FW 13 ガレーノ

FW 17 イバン・トニー

控え

GK 1 アブドゥルラハマン・アルサンビ

GK 62 アブドゥラー・アブド

DF 29 モハメド・アブドゥルラフマン

DF 32 マッテオ・ダムス

DF 5 モハンメド・スレイマン

DF 60 ヤザン・マダニ

MF 14 エイド・アルムワラド

MF 20 マテウス・ゴンサウベス

MF 30 ジヤド・アルジョハニ

FW 47 サレハ・アブアルシャマット

FW 77 リカルド・マティアス

FW 9 フェラス・アルブリカン

監督

マティアス・ヤイスレ