神戸vsアルアハリ・サウジ スタメン発表
[4.20 ACLE準決勝](ジッダ)
※25:15開始
主審:イルギス・タンタシェフ
副審:アンドレイ・ツァペンコ、タレブ・アルマッリ
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 7 井手口陽介
MF 19 満田誠
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
控え
GK 71 権田修一
DF 16 カエターノ
DF 2 飯野七聖
DF 23 広瀬陸斗
DF 43 山田海斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 25 鍬先祐弥
MF 44 日高光揮
MF 52 濱崎健斗
MF 88 乾貴士
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
ミヒャエル・スキッベ
[アルアハリ・サウジ]
先発
GK 16 エドゥアール・メンディ
DF 2 ザカリア・ハウサウィ
DF 3 ロジェール・イバニェス
DF 6 アタンガナ・エドア
DF 28 メリフ・デミラル
DF 46 ライアン・ハメド
MF 79 フランク・ケシエ
FW 7 リヤド・マフレズ
FW 10 エンツォ・ミロー
FW 13 ガレーノ
FW 17 イバン・トニー
控え
GK 1 アブドゥルラハマン・アルサンビ
GK 62 アブドゥラー・アブド
DF 29 モハメド・アブドゥルラフマン
DF 32 マッテオ・ダムス
DF 5 モハンメド・スレイマン
DF 60 ヤザン・マダニ
MF 14 エイド・アルムワラド
MF 20 マテウス・ゴンサウベス
MF 30 ジヤド・アルジョハニ
FW 47 サレハ・アブアルシャマット
FW 77 リカルド・マティアス
FW 9 フェラス・アルブリカン
監督
マティアス・ヤイスレ
※25:15開始
主審:イルギス・タンタシェフ
副審:アンドレイ・ツァペンコ、タレブ・アルマッリ
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 7 井手口陽介
MF 19 満田誠
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
控え
GK 71 権田修一
DF 2 飯野七聖
DF 23 広瀬陸斗
DF 43 山田海斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 25 鍬先祐弥
MF 44 日高光揮
MF 52 濱崎健斗
MF 88 乾貴士
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
ミヒャエル・スキッベ
[アルアハリ・サウジ]
先発
GK 16 エドゥアール・メンディ
DF 2 ザカリア・ハウサウィ
DF 3 ロジェール・イバニェス
DF 6 アタンガナ・エドア
DF 28 メリフ・デミラル
DF 46 ライアン・ハメド
MF 79 フランク・ケシエ
FW 7 リヤド・マフレズ
FW 10 エンツォ・ミロー
FW 13 ガレーノ
FW 17 イバン・トニー
控え
GK 1 アブドゥルラハマン・アルサンビ
GK 62 アブドゥラー・アブド
DF 29 モハメド・アブドゥルラフマン
DF 32 マッテオ・ダムス
DF 5 モハンメド・スレイマン
DF 60 ヤザン・マダニ
MF 14 エイド・アルムワラド
MF 20 マテウス・ゴンサウベス
MF 30 ジヤド・アルジョハニ
FW 47 サレハ・アブアルシャマット
FW 77 リカルド・マティアス
FW 9 フェラス・アルブリカン
監督
マティアス・ヤイスレ