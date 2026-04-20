住信SBIネット銀行は、4月20日～5月31日に預け入れた円定期預金2年ものに、年1.20％（税引後年0.95％）の特別金利を適用するキャンペーンを開始した。 対象支店は、イチゴ支店、ブドウ支店、ミカン支店、レモン支店、リンゴ支店、バナナ支店、メロン支店、キウイ支店、イルカ支店、クジラ支店。BaaS提携支店と法人は対象外となる。 キャンペーン期間中は何度でも申し込みでき、複数回に分けて