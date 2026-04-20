（資料写真）１９日午後１１時５０分ごろ、川崎市川崎区塩浜１丁目の県道で、横断歩道を自転車で渡っていた同区浜町１丁目、職業不詳の女性（２５）がトラックにはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。川崎臨港署は２０日、自動車運転処罰法違反（過失運転傷害）の疑いで、トラックを運転していた福島県玉川村、自称会社員の男（６０）を現行犯逮捕した。署は容疑を過失致死に切り替えて調べる。署によると、男は「何かに