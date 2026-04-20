◇インターリーグブルージェイズ10―4ダイヤモンドバックス（2026年4月20日フェニックス）3回の第2打席で自身16試合ぶりとなる3号ソロを左翼席に打ち込んだブルージェイズ・岡本和真内野手（29）は、「完璧ではないですけど、しっかりと捉えることができた」と声を弾ませた。「7番・三塁」で先発出場すると、初回は3−0とし、さらに無死満塁の初打席で左越え2点二塁打もマーク。これが、球団記録タイの初回先頭打者から