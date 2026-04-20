友人同士の旅行では、日程の調整や宿探し、予約などを誰か一人が引き受けることがあります。しかし、その手間は金額として見えにくいため、費用だけを均等に割れば公平だと考えられがちです。では、「手間は無料」という考え方は一般的なのでしょうか。 本記事では、旅行の準備を担った人が感じやすい不満の理由と、今後の付き合いを悪くしないための考え方を整理します。 旅行の手配をした人が不公平に感じるのは