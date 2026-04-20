4月25日（土）東京競馬場で行われる、第33回青葉賞（G2・3歳オープン・芝2400m）の登録馬は下記の通り。ダービートライアル。デビューから2連勝中のノーブルサヴェージなど25頭がエントリー。混戦必至。【水仙賞】ノーブルサヴェージがデビュー2連勝25頭がエントリーアッカン57.0アローメタル57.0ヴィサージュ57.0エーデルゼーレ57.0オリオンブレード57.0オルフセン57.0カットソロ57.0ケントン57.0ゴーイントゥ