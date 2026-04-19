俳優のダックス・シェパードは、2月に亡くなった「グレイズ・アナトミー」「ユーフォリア／EUPHORIA」などで知られる俳優のエリック・デインさんと初めて会った際、エリックを「嫌っていた」そうだ。かつてはアルコール依存症匿名会（AA）の集会の外で「殴り合い」をしたこともあるという。 【写真】友情のきっかけは“殴り合い”亡くなった親友俳優 二人の出会いは、依存症からの回復を目指す過程