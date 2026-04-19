4月1日、自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度が始まり、都内では警察官が交通ルールの順守を呼びかけていた自転車にも、ついに「青切符」の時代が到来した。事故抑止と安全確保を掲げ、16歳以上の利用者に反則金を科す新制度だ。だが、現場を歩いてみると、反則金の高低やインフラ不足といった次元にはとどまらない「大問題」が浮かび上がってきた。混乱は自転車利用者だけでなく、すでに四輪ドライバーにも及んでいる。