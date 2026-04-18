全国的に、平年より気温が高くなると予想されている今年の春。湿度も高くて蒸し暑い……。少しでも快適に過ごしたい人におすすめしたいのは、ひんやりとした着心地が期待できる接触冷感アイテム。今回は【ワークマン】から、吸水速乾やUVカット、ストレッチといった機能も付いているパーカーやデニムスカートなど、春のお出かけが楽しくなりそうな注目のアイテムをご紹介します。 蒸し暑さ対策も日焼け対