歌手の和田アキ子（76）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。誕生日祝いで初めて訪れた東京ディズニーランドで思わず涙したことを明かした。11日の放送で出川哲朗や勝俣邦和らとともにディズニーランドへ行くことを明かしていた和田。16日には実現した様子を自身のインスタグラムで公開していた。リスナーからもその感想などが寄せられ