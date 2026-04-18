ドジャースの大谷翔平投手（31）がCMキャラクターを務めるコーセーが18日、東京・渋谷で大型プロモーションイベントを行った。大谷は「雪肌精の汗水に強いタフな日焼け止めで紫外線を対策することで、日々のパフォーマンスを上げていきましょう」とコメントを寄せた。イベントにはスキンケアブランド「雪肌精」の日焼け止めを持ち、スライディングする姿を3Dビジュアルで表現した「大谷SUNトラック」が登場。ヤクルト、ソフト