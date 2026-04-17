青山商事は、夏のビジネスウエアの新定番として、袖だけにシアー素材を使用し、一枚でも気軽に着用できるニットを4月16日から洋服の青山主要300店舗および、公式オンラインストアで発売した。レディースファッションにおけるシアー素材のアイテムは、視覚的な涼しさや、上品な肌見せでこなれ感を演出できる商品として注目を集めている。その一方で、アウターとしての重ね着を前提とすることが多いため、「色や肌見せの加減に悩む」