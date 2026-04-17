京都・南丹市の会社員、安達優季容疑者（37）は、市内の山林に息子の結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、安達容疑者は容疑を認め、逮捕前の任意の調べに対し、「衝動的に首を絞めて殺してしまった」という趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。また、警察は結希さんを捜索している間、水面下で安達容疑者のスマートフォンやドライブレコーダーの位置情報の履歴などを解析し、