ばんえい競馬は17日、帯広競馬場の馬衡機（ばこうき＝馬体重を計測する計量台）が故障したため、出走各馬の馬体重が計測できない状態であると発表した。現状では出走馬全てが「計不（計測不能）」の発表でレースに臨んでいる。修理の経過、計測再開のめどなどは明らかになっていない。