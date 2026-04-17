お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（５０）、俳優の夏菜（３６）、お笑いコンビ・エルフの荒川（２９）、フリーアナウンサーの森香澄（３０）が、ＡＢＥＭＡオリジナル婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」（２８日スタート。火曜、後１０・００）でＭＣを務めることが１６日、分かった。婚活初心者の美女３人が集結し、３０日後に行われる結婚式までに結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”