2回ヤクルト2死一、二塁、丸山和が左前に先制打を放つ＝神宮ヤクルトが4連勝。二回に丸山和の左前打で先制し、三回は相手の失策で1点を加えた。松本健が6回を3安打無得点に抑えて2勝目を挙げ、キハダが7セーブ目。DeNAは今季初の零敗で、ヤクルト戦は5連敗。