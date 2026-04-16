屋外に集まったたくさんの人たち。よく見ると・・・すべて「かかし」です。天草市で開催されている恒例の「かかし祭り」が今年もにぎわいを見せています。 表情豊かな花嫁行列に、水戸黄門の御一行も！？ 天草市宮地岳町の道の駅で行われている「かかし祭り」。今年は「仮装行列」をテーマにさまざまな衣装を着た人や動物、アニメのキャラクターなどおよそ600体のかかしが並んでいます。 遠くから見る