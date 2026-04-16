Webメディア「オモコロ」で連載中の、匿名掲示板を舞台に繰り広げられるフェイクドキュメンタリー『悪魔情報』。昨年10月に書籍化され、6月1日には続編の発売が控えるなど大きな話題を呼んでいる。そこで、作者である城戸さんを直撃！ 今回が初のメディアインタビューとなる彼に、アイデアソースや作品を手がける際のこだわり、苦労についてお話を伺いました。What’s 『悪魔情報』？Webメディア「オモコロ」で不定期連載中のフェ