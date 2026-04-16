タレントの久本雅美（67）が15日、Instagramを更新。激変ショットに驚きの声が寄せられている。【映像】久本雅美の激変ショット（複数カット）これまでInstagramで、ホラー映画「ソウ」に登場する連続殺人鬼「ジグソウ」のコスプレショットや、テレビ番組出演時の個性的な衣装姿など、仕事のオフショットをたびたび披露してきた久本。激変ショットに驚きの声2026年4月15日の更新では、日本テレビ系ドラマ「月夜行路 ―答えは