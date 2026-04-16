LUNASOL（ルナソル）が2026年3月11日（水）より先行発売した2026年夏コレクション『JUICY＆DEWY』より、新色アイシャドウ「ルナソル アイカラーレーションN 21 ピーチフュージョン」が、2026年4月10日（金）より全国店頭予約を開始し、4月24日（金）より発売する。■やわらかなピンクグラデまばたきするたび、滴るような輝きを放つ4色セットアイシャドウ。ピンクを基調にオレンジのニュアンスを溶け込ませたカラー構成が、春から初