Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」をはじめとするシェアード・ユニバースの正式名称が、作中の悪徳企業ヴォート社の名を冠した「VCU（ヴォート・シネマティック・ユニバース）」であることが判明した。 「ザ・ボーイズ」からは、大学を舞台にしたスピンオフドラマ「ジェン・ブイ」とアニメシリーズ「ザ･ボーイズ ダイアボリカル」が登場し、次は前日譚「ヴォー