◇パ・リーグオリックス3―1西武（2026年4月15日京セラD大阪）オリックスのエスピノーザが6回4安打無失点の力投で、両リーグトップタイの3勝目。最速152キロのツーシームを主体に、果敢に内角を攻めて西武打線を零封した。「相手もツーシームが内角に来ることは分かっていると思うが、それが僕の一番の武器なので」お立ち台では「みんなのために投げたで！これからも応援してや」と、もはやお決まりとなった流ちょうな