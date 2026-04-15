◇パ・リーグ楽天3―2ソフトバンク（2026年4月15日みずほペイペイD）楽天はソフトバンクに競り勝ち、2―2の7回1死一、三塁から2番手で登板した宋家豪（ソン・チャー・ホウ）が、「1球」で勝利投手となった。右腕は代打・今宮を145キロの直球で中飛に打ち取り、この打球でタッチアップを狙った牧原大が本塁で憤死した。直後の8回2死で、村林が決勝の左越えソロをマークした。2位のチームは、首位ソフトバンクに0・5ゲー