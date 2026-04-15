4月から始まった自転車の青切符制度を悪用した県内初の詐欺事件です。日置市で警察官を名乗る2人組の男が自転車で登校中の男子高校生から反則金として現金6000円をだまし取る詐欺事件がありました。その手口とは？（警察官）「はい、止まります。一時停止ですね」4月から始まった自転車の交通違反に反則金が科される青切符制度。2週間が経ち、制度を悪用した詐欺事件が発生しました。被害にあったのは県内に住む男子高校生。