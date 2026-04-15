「日本の富裕層」とはどんな人たちか。金融資産1億円以上の人を対象にしたインテージの調査によると「富裕層全体の約6割を60歳以上が占め、81.2％が男性、51.1％が京浜エリア居住者だ。ただし金融資産5億円以上の『超富裕層』では60歳未満が50.5％と現役世代が逆転する」という――。※本稿は、株式会社インテージ『なぜ日本人は、それを選ぶのか？ データで読み解く時間とお金の使い方』（朝日新書）の一部を再編集したものです。