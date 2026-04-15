「診察室に入って、まだ15秒も経っていなかったと思う」【写真】えっ…私の血、すごすぎ！？ 献血したら赤十字社から驚きのお願いが2000人に1人の「たいへん貴重」な血液だと判明→何がすごかった？そんな書き出しで始まる投稿が、X（旧Twitter）で注目を集めている。投稿したのは「s'」さん（@cccrimecc）。医療機関での診察をめぐる体験談が、多くの共感と議論を呼んでいる。短時間で示された診断体調不良を感じて受診した投稿