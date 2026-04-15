元プロハンドボーラー土井レミイ杏利（36）が、5月23、24日の2日間、愛媛・今治市「タオル美術館」屋外ガーデンエリアで開催される音楽フェス「FABRIC SOUND（ファブリックサウンド）」をプロデュースする。現役中に開始したTikTokで680万人のフォロワーを獲得し、24年の競技引退後は、セカンドキャリアとしてビジネスの道を選択。主にデジタルマーケティングを手がける中、元スポーツ選手としては異例とも言える音楽フェス挑戦へ