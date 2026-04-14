2026年2月27日から4月22日まで、アートアクアリウム美術館 GINZA（東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越）にて「めっちゃ桜2026」が開催されています。桜に包まれるフォトスポット毎年恒例の企画が今年も登場です。この季節ならではの桜色に包まれた空間の中、金魚が泳ぐ姿をじっくりと鑑賞。生花店「日比谷花壇」とのコラボレーションでは金魚、光、花、桜の空間に浸ることができ、幻想的なひと時を過ごせます。名前に桜がつく金魚が