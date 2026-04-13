マンチェスター・シティに所属するフランス代表FWラヤン・シェルキが、今季のプレミアリーグの“天王山”に向けた意気込みを語った。イギリスメディア『スカイスポーツ』が12日、同選手のコメントを伝えている。プレミアリーグ第32節が12日に行われ、マンチェスター・シティはチェルシーの本拠地『スタンフォード・ブリッジ』に乗り込んだ。試合は51分、右サイドでボールを持ったシェルキのクロスボールを、イングランド代表DF