東京・八王子市で3月、高級車「ベントレー」で車列に突っ込み、その場から逃走した40代の男がひき逃げの疑いで再逮捕されました。40代の男は3月23日、八王子市の国道で、高級車「ベントレー」で信号待ちをしていた車列に追突し、車7台の玉突き事故を起こして男女6人に軽傷を負わせ、逃走した疑いが持たれています。車の中からは、男が処方されたとみられる睡眠作用のある薬が見つかったということです。警視庁は、責任能力の有無な