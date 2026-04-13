三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎さんは4月12日、自身のInstagramを更新。STARTOアイドルとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】山下健二郎＆STARTOアイドルのツーショット「こんな2ショットが見られる時が来るなんて…」山下さんは「Snow Manの阿部ちゃんありがとうスタジアムLIVE見に来てくれて感謝です！」とつづり、1枚の写真を投稿。Snow Manの阿部亮平さんとのツーショットです。2人は、情報番組『ZIP