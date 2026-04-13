A-POC ABLE ISSEY MIYAKEと、ニューヨーク・ブルックリンを拠点とするデザインスタジオSOAR NYによる共同プロジェクト「TYPE-XV SOAR NY project」が始動しました。異分野との協働によって新たな可能性を切り拓いてきたA-POC ABLE ISSEY MIYAKEにとって、本プロジェクトは、衣服とグラフィックデザインの関係性そのものを再定義する試みといえます。単なるビジュアルの重ね合わせではなく、構造、身体、時間の中で立ち現れる表現へ