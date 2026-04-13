本拠地レンジャーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地レンジャーズ戦で「1番・DH」で先発出場。5号となる先頭打者弾を放つなど3打数1安打、2四球だったがチームは2-5で敗れた。5回の好機には申告敬遠されたが、敵先発の剛腕ジェイコブ・デグロム投手は試合後、「勝負したかった」と本音をこぼしていた。初回先頭の大谷はサイ・ヤング賞2度のデグロムの初球を強振。右翼席へ運んだ。3回の