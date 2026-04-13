フットワーク軽く行動できる週。仕事は新天地へのチャレンジが開運に。サイドビジネスや転職もオススメ。また同じ理想に向かい邁進する人物が出現する暗示も。金運は軽い投資にツキあり。恋愛は慎重に突き進む星回り。一目惚れなど直感の赴くまま付き合うと後悔するかも。