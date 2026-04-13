4月15日（水）に大井競馬場で行われる、東京スプリント（Jpn3・4歳上・ダ1200m）の枠順は下記の通り。高松宮記念9着から約2週間でのレースとなるママコチャは7枠13番から。JBCスプリントVのファーンヒルは5枠8番に。注目の発走は20時10分。【オーシャンS】G1馬ママコチャが抜け出す混戦必至1枠1番ドラゴンウェルズ牡4・56.0・戸崎圭太藤原英昭・栗東2枠2番マックスせん9・56.0・野畑凌福永敏・大井2枠3番ティントレット牡5・56.0