パキスタン側によると、イラン代表団は現地時間4月12日に同国を出国するとのことです。中央広播電視総台(チャイナ・メディア・グループ/CMG)の記者が得た情報では、米国のバンス副大統領は既にパキスタンを離れました。バンス副大統領は現地時間12日午前、パキスタンの首都イスラマバードのセレナホテルで記者会見し、「イスラマバードでの米国とイランの交渉は合意に至らず、双方の意見の隔たりは依然として大きい。米国代表団は