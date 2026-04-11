【2026 MODEL CARS】4本のタイヤすべてに駆動力を伝えるクルマのことを「4x4」と呼ぶ。その中でも悪路走行も可能なクルマが4x4の代表格であり、実車でも人気が高い。モデルカーの世界でも同様で、魅力的な4x4カーが数多く存在している。＊＊＊4×4=4輪駆動車のメリットは、悪路でタイヤが浮いしまっても、4本のうちどれかのタイヤが接地していれば前進できること。これは滑りやすい路面でも同じであり、FWD（前輪駆動）やR