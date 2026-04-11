ワンルームマンション投資からの撤退組は、ブツ上げ屋の主要ターゲットのひとつ高騰するマンション価格はとどまることを知らず、不動産投資市場も活況を呈している。ニッセイ基礎研究所の調査によれば、日本における「収益不動産」の資産規模は352.1兆円。昨年と比べ37兆円増と大幅な伸びを記録した。だがその一方で、無知な個人投資家を狙った詐欺的なスキームで物件を売りつける、あるいは買い叩く悪徳業者の存在も浮き彫りにな