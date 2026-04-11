気になる男性と親しくやり取りする関係になったのに、そのLINEが原因で「この子はちょっと…」と思われてしまったら心外でしょう。では、LINEにおいて敬遠されるのは、どのような振る舞いなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『この子と付き合ったら面倒そうだな』と感じる女性のLINE」をご紹介します。【１】こちらの返信を待たずにメッセージを連投してくる「阿吽の呼吸じゃ