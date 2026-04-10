ヘッドホンってただのオーディオ機器ではないと思います。アクセサリー的な感覚と言いますか、ファッション小物としても生きるアイテムではないでしょうか。実際、ヘッドホンを首に掛けて街を歩いている姿を見ると、その人が音楽好きであることだけではなくファッションにも興味がありそう、そう感じること（人）が多いです。思い出してみてください、青春時代を。ヘッドホンを使用している人って何だかイケてる人が多かった記憶、