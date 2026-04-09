とちぎテレビ 今年度で閉校が決まっている茂木町の逆川小学校では９日、最後の入学式が開かれ、新入生５人が新たな一歩を踏み出しました。 １９８７年、昭和６２年に旧逆川小学校、小貫小学校、深沢小学校の３校の統合によって創立された茂木町立逆川小学校は、児童数の減少に伴い、来年度から茂木小学校に統合されます。最後の入学式では５人の新入生が仲間入りし、全校児童は４３人となりました。 在校生を代表して、