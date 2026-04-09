トマトアンドアソシエイツが運営するアメリカンダイニングレストラン「トマト＆オニオン」は、2026年4月9日から15日まで公式アプリ内で、対象の「弾丸ハンバーグ」が25％オフになるクーポンを配信しています。ハーフサイズは824円に名物「弾丸ハンバーグ」は、ステーキや焼肉に使う部位を惜しみなく使い、ジューシーに焼き上げた"肉感あふれる"旨みの塊。まさに、トマト＆オニオンのこだわりが詰まった一品です。公式アプリのダウ