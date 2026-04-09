【トマト＆オニオン】「弾丸ハンバーグ」が25％オフに！超お得なアプリクーポン配信中《4月15日まで》

トマトアンドアソシエイツが運営するアメリカンダイニングレストラン「トマト＆オニオン」は、2026年4月9日から15日まで公式アプリ内で、対象の「弾丸ハンバーグ」が25％オフになるクーポンを配信しています。

ハーフサイズは824円に

名物「弾丸ハンバーグ」は、ステーキや焼肉に使う部位を惜しみなく使い、ジューシーに焼き上げた"肉感あふれる"旨みの塊。まさに、トマト＆オニオンのこだわりが詰まった一品です。

公式アプリのダウンロードが25万人を突破したことを記念して、「弾丸ハンバーグ」10品が25％オフになる特別クーポンを配信しています。

クーポンの一例を紹介します。

「弾丸ハンバーグ【ハーフ】」が通常価格1099円のところ、クーポン利用で275円引きの824円に。

また、「弾丸ハンバーグ＆ビフテキ＆ジャンボ海老フライ」は通常価格2089円のところ、クーポン利用で523円引きの1566円になります。

クーポンの配信期間は4月9日から15日まで。トマト＆オニオン全店で利用できます。

クーポンを利用する場合は、トマト＆オニオン公式アプリで会員登録後に配信されるクーポン番号を席のタブレットに入力をして注文してください。

利用日当日に会員登録をした場合も割引は適用されます。

詳しくは配信されるクーポンの利用条件を確認してください。

仕入・販売状況により、予告なく販売中止する場合があります。

アプリのダウンロードや詳細については、公式アプリページから確認してください。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部