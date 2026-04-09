韓国メディア「スポーツ朝鮮」が2026年4月9日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）のマイナー降格に危機感を募らせた。「『鉄壁』フリーランドを抑えられるか」米国2年目のキムは、開幕ロースター入りできず、開幕をマイナーリーグで迎えた。早期大リーグ昇格を目指す中、試合中に右脇腹を痛めたムーキー・ベッツ内野手（33）が、6日に負傷者リスト入りした。これに伴い、キムが大リー