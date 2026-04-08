7日夕方、大館市下川原で軽乗用車が用水路に転落し、運転していた男性が大けがをしました。大館警察署の調べによりますと7日午後6時25分ごろ、大館市下川原字屋布の市道を大館市本宮字寺ノ沢方向から大館市二井田字小石台方向に走行していた軽乗用車が、道路をはずれて進行方向右側の用水路に転落しました。この事故で軽乗用車を運転していた神奈川県横浜市の85歳の男性が胸の骨を折る大けがをしました。警察が事故の原因を調べて