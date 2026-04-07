「オメガ（OMEGA）」が、NASAによる有人月周回ミッション「アルテミスII」において、クルー全員がチタン製タイムピース「スピードマスター X-33」を着用していることを発表した。【画像をもっと見る】同ミッションは、50年以上ぶりとなる有人月周回計画。リード・ワイズマン（Reid Wiseman）船長、ビクター・グローバー（Victor Glover）操縦士、ミッションスペシャリストのクリスティーナ・コック（Christina Koch）およびジ