世界陸連（WA）は7日、「世界マラソン選手権」を創設し、2030年から実施すると発表した。これまで隔年開催の世界選手権で行われていたマラソンは29年大会までとし、その後は分離。世界マラソン選手権は30年から毎年開かれ、男子と女子が隔年で争う。第1回大会はマラソン発祥の地とされるアテネでの開催を軸に協議を進め、今後決まり次第詳細を発表する。WAのセバスチャン・コー会長は「スポーツでマラソンほど影響力を持つイベ